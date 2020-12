Duitse Willem Engel overleden aan Covid19

Harald Hänisch, de Duitse Willem Engel, is bezweken aan het coronavirus. Hainisch was naast coronaontkenner ook gemeenteraadslid voor de fascistische AfD in Böhlen (nabij Leipzig).

Officieel is Hänisch’ doodsoorzaak niet bekend gemaakt, maar dat hij was geveld door het virus was een publiek geheim:

In Böhlener Stadtratskreisen wird der Tod von Hänisch bestätigt. Die AfD-Fraktion ließ Anfragen dazu unbeantwortet. Dass sich Hänisch am Coronavirus infiziert hatte, gilt in Böhlen als offenes Geheimnis. — Matthias Meisner (@MatthiasMeisner) December 12, 2020





Op 30 november wenste zijn partij hem op Facebook beterschap, maar die post werd meteen na zijn overlijden verwijderd:

Die AfD-Fraktion Böhlen hatte Hänisch am 30. November auf Facebook „schnellstmögliche Genesung“ gewünscht. Ihr Posting – auf Twitter dokumentiert u.a. vom Grünen-Politiker @JKasek – wurde in der Nacht zum Samstag gelöscht. pic.twitter.com/e8lcCkHt3s — Matthias Meisner (@MatthiasMeisner) December 12, 2020



Op 18 november liet Hänisch zich nog vol trots op de foto zetten tijdens een demo in Berlijn:

Hänisch zeigte sich bei den Coronaprotesten gemeinsam mit Parteifreunden ohne Mundschutz und ohne Einhaltung der Abstandsregeln, hier in Berlin #b1811: pic.twitter.com/17VyGW7HN5 — Matthias Meisner (@MatthiasMeisner) December 12, 2020

Karma is a bitch. Ook een andere vooraanstaande complotgek Querdenker is volgens de laatste berichten geïnfecteerd met HET virus. Hij ligt inmiddels op de IC aan de beademing. Zijn naam is niet bekend gemaakt, maar hij zou afkomstig zijn uit Schkeuditz:

Die #Querdenker verheimlichen also, wenn es jemanden aus ihren Reihen erwischt. Ein bekannter Querdenker, war auf Leipzig Demo. 8 Tage später intubiert.

Nicht wirklich überraschend, dass sie das lieber unter den Teppich kehren.

Quellvideo: https://t.co/5KIKZK22EA pic.twitter.com/6OUqpK9BPp — Li zy (@LizyInDerBlase) December 11, 2020



Uitgelichte afbeelding: coronawappies tijdens een demo in Berlijn, eind augustus – Von Gerddanigel – Eigenes Werk, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=93804564