Zeeuwse FVD spat uiteen

Nieuws van het Boreale Front: de Zeeuwse fractie van Forum voor Democratie valt uit elkaar. Twee leden van de fractie steunen Thierry, maar Eelco van Hoecke stapt uit de partij. Wel blijft hij gewoon in de Staten zitten, want zo’n leuke bron van inkomsten laat je natuurlijk niet lopen.

Van Hoecke is een van de vele FVD’ers die plotseling ontdekte dat Thierry Baudet een ordinaire neonazi is. Van Hoecke beweert nu met een vroom gezicht altijd al een hekel te hebben gehad aan extremisme, maar daar hebben we op Twitter nooit iets van gemerkt.

Zeeuwse @FvD_Zeeland ontdekt ineens van alles…. Baudet is zeer instabiel! Omringt zich met jaknikkers! Handelt in steeds extremer gektes! Het is “wachten op verdere ontsporingen”! Nee maar. Merken ze nú al, knap hoor. 🦉🏛️🤨 pic.twitter.com/JgeR75ZzIy — PG Kroeger (@PGKroeger) December 15, 2020



Fractievoorzitter Walravens en Statenlid Bos zijn kwaad op Van Hoecke, wat nog begrijpelijk is ook. Van Hoecke kreeg 202 stemmen bij de Statenverkiezingen vorig jaar; veel minder dan de benodigde 1096 om op eigen kracht te worden gekozen.

