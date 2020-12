Een verse blik op Vizier op Links  

Het doxing, intimidatie en rechtsgekkie ophits twitter account Vizier op Links is van mening dat linkse en anderszins antiracistische mensen (nog hun partners, hun kinderen en hun werkgevers) niet de privacy mogen hebben die hij wel voor zichzelf opeist. Wij denken dat het tijd is om hem met gelijke munt terug te betalen.

Zoals al reeds bekend was wordt de website van de extreem-rechtse twitter doxer Vizier op Links gehost door het webhosting bedrijfje SKB-Enterprise.

SKB’s serverracks staan bij DataOne data centers in Wormer en het bedrijfje heeft een virtueel zakelijk adres op de Kingsfordweg in Amsterdam Sloterdijk.

Eigenaar en waarschijnlijk enige medewerker van SKB-Enterprise is echter Sijmen (aka Simon) Karel Bakker, geboren in September 1999 en wonend in Urk.

Naast SKB-Enterprise heeft Sijmen bij de KVK ook een incassobureau genaamd Dancasso gedeponeerd.

Dancasso (en voorheen SKB-enterprise) is gevestigd op het achtererf van de woning van Sijmen.

Sijmen/Simon heeft sinds Vizier op Links gelanceerd werd zijn privé social media redelijk proberen af te schermen maar er valt met een beetje zoeken een hoop te achterhalen dat suggereert dat Sijmen veel nauwer betrokken is bij ‘Vizier op Links’ dan dat hij alleen geheel toevallig de webhoster zou zijn.

Zo liked Sijmen met zijn Facebook een keur aan uiterst rechtse pagina’s waar met name de vele FvD/JFvD en Trump/MAGA pagina’s er uit springen, naast een opvallend aantal pagina’s van het Nederlandse Leger en de Nationale Reserve.

Sijmens persoonlijke Facebook pagina heeft de handle “Itscreepy1337”. Zijn afgeschermde twitter account is “@creeper14881337”.

Dit “@creeper14881337” lijkt misschien een zogenaamde ‘Plate’ twitter account (een random gegenereerde naam met een aantal random cijfertjes er achter) maar dat is maar schijn.

Het getal 1337 dat in zowel zijn Facebook als zijn Twitter naam wordt gebruikt is een verwijzing naar de zg ‘leet’ (als je 1337 op een rekenmachine schrijft en op zijn kop draait staat er ‘LEET’).

Leetspeak is een oud gebruik onder vroege hackers en later gamers om bepaalde letters te vervangen voor cijfers om zo beveiligingssystemen te omzeilen.

Wat betekent dat ook de overige cijfers niet random gekozen zijn maar een betekenis hebben.

88 is dan ook een algemeen bekende numerieke code voor Heil Hitler (de H is de 8ste letter van het alfabet).

Het nummer 14 staat voor een wit suprematistische slogan (the 14 words) van de tot 190 jaar celstraf veroordeelde Amerikaanse neo-nazi terrorist David Lane.

Toen Sijmen/Simon dit twitter account vol nazi symboliek aanmaakte in februari 2016 was hij overigens dus nog maar 16 jaar oud, Sijmen heeft dus al veel langer zeer extreem-rechtse sympathieën.

Een lokaal maar in stijl en inhoud vergelijkbaar met VoL doxing account “@skaandpoalurk” probeerde in 2019 o.a. bepaalde jongeren te identificeren nadat er (ethnische) onrust uitgebroken was op Urk. Dit nadat een gezin van buitenlandse afkomst zwaar was mishandeld door een met knuppels bewapende knokploeg. Dit inmiddels inactieve twitter account volgt en wordt gevolgd (behalve door Sijmen zelf) ook door verschillende familieleden en directe buren van Sijmen.

Op basis van deze aanwijzingen (en een heel aantal andere die we nog even voor ons houden) menen wij dat er genoeg bewijs is om te stellen dat Sijmen/Simon Klaas Bakker uit Urk niet alleen de webhost is van Vizier op Links en daarmee een cruciaal facilitator van VoL’s intimidatie praktijken maar minstens een extreem-rechtse/nazistische sympathisant en zeer waarschijnlijk ook de oprichter en voornaamste persoon achter het Vizier op Links account.

Mochten mensen meer weten over Vizier op Links, Sijmen/Simon en andere tips, stuur die dan vooral op naar de welbekende antifascistische onderzoeksgroepen van AFA-Nederland en KAFKA.

Met strijdbare groeten,

Een groepje extremely online antifascisten.

Overgenomen van Indymedia