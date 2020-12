Nazi gooit steen door ruit Westermoskee Amsterdam

Bij de Westermoskee in Amsterdam een steen door een ruit gegooid. Op camerabeelden is te zien dat de dader de Hitlergroet brengt.

Het bestuur van de moskee heeft aangifte gedaan. De politie wil geen uitspraak doen over het motief van de dader, maar dat motief laat zich natuurlijk niet moeilijk raden. De dader is voortvluchtig.

