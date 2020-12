Annabel en Joost richten nieuwe extreemrechtse splinter op

Blijkbaar kent Nederland nog niet genoeg extreemrechtse splinterpartijtjes want vanochtend verraste Joost Eerdmans ons met de mededeling dat hij samen met Annabel Nanninga De Macht gaat veroveren:

Velen vroegen de laatste weken aan @ANanninga en mij om een daadkrachtige rechtse no-nonsense partij op te richten. Ons Juiste Antwoord vandaag is: JA. Doen we. JA21 doet mee aan de TK verkiezingen 2021. Sluit je aan, word lid en help ons! https://t.co/y91uNpoXsK — Joost Eerdmans (@Eerdmans) December 18, 2020



Joost en Annabel, get it? Het zoveelste extreemrechtse egopartijtje dus. Volgens de statuten heet de partij ‘Conservatieve Liberalen’ (een eufemisme voor Ayn Rand-sociopaten), maar dat bekt waarschijnlijk niet lekker.

Wat de interne partijdemocratie betreft is men blijkbaar bij Thierry ten rade gegaan:

Overigens weer een aantal interessante manieren om de macht in de partij bij de partijleiding te houden. Partijbestuur wordt benoemd op voordracht van het (zittende) partijbestuur. Afwijking alleen met 2/3 van de stemmen. (maar geen quorum van 2/3 leden zoals bij FvD) #JA21 pic.twitter.com/HXYVAblhul — Tom Louwerse (@tomlouwerse) December 18, 2020

Partijbestuur kan ‘oprichtingsleden’ aanwijzen, die dan tezamen de meerderheid van stemmen op de ALV krijgen. #JA21 pic.twitter.com/39MKhYEGRB — Tom Louwerse (@tomlouwerse) December 18, 2020

Uitgelichte afbeelding: Door Guido van Nispen from amsterdam, the netherlands – Annebel Nanninga, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55241499