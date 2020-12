Afkicken van complottheorieën

Beelden van een bijeenkomst van QAnon Anonymous (QA). Eén ridicule ‘theorie’ zal je ongetwijfeld verrassen;-)

‘QAnon Anonymous’: a support group for people addicted to insane conspiracy theories, including … wait for it … #WarOn2020 pic.twitter.com/OE5Hlz8tlH

— The Shovel (@TheShovel) December 17, 2020