Duitse nazi krijgt levenslang voor aanslag Halle

Stephan Balliet, de nazi die vorig jaar in Halle twee mensen doodschoot, is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. De uitspraak is conform de eis van het OM.

Balliet probeerde op 9 oktober 2019 een synagoge in Halle binnen te dringen. Toen dat mislukte schoot hij op straat twee mensen dood.

In de synagoge werd op dat moment Jom Kippoer, de belangrijkste Joodse feestdag, gevierd. Toen bleek dat de deur stevig op slot zat, probeerde Balliet die met explosieven open te blazen. Dat mislukte, waarop Balliet op straat een voorbijgangster doodschoot. Daarna reed hij naar een nabij gelegen Döner shop waar hij een 20-jarige medewerker vermoordde. Pas na een lange achtervolging waarbij nog enkele mensen gewond raakten kon de politie Balliet arresteren.

Tijdens het proces vertoonde Balliet geen enkel teken van berouw. Integendeel: hij probeerde zijn daad te rechtvaardigen met het in nazikringen gebruikelijke complotgezwets over De Grote Joodse Samenzwering. Volgens Balliet zijn Joodse mensen ‘onze vijanden’ en moet Duitsland hem eigenlijk dankbaar zijn.

Het oordeel betekent dat Balliet voor tenminste 15 jaar achter de tralies verdwijnt. Na die periode treedt zogenaamde ‘preventieve detentie’ in, vergelijkbaar met het Nederlandse tbs. Vermoedelijk komt Balliet nooit meer vrij.

Bron: Zeit Online

