Trump verleent gratie aan veroordeelde oorlogsmisdadigers

Trump heeft gratie verleend aan vier huurlingen van de particuliere militaire uitvoerder Blackwater (tegenwoordig Academi) die in 2007 in Bagdad zeventien ongewapende burgers hebben vermoord, waaronder twee kinderen.

De vier – Paul Slough, Evan Liberty, Dustin Heard en Nicholas Slattern – openden het vuur op burgers die zich op het Nisour plein in Bagdad bevonden. Terwijl de mensen probeerden te vluchten, werden ze door de huurlingen van Blackwater neergemaaid met machinegeweren. De huurlingen beweerden dat ze aangevallen werden, maar daar was volgens de FBI geen sprake van.

In 2014 bevond een jury Slattern schuldig aan moord. Hij kreeg levenslang. Drie andere huurlingen werden wegens doodslag veroordeeld tot elk 30 jaar hechtenis.

Het was niet de eerste keer dat Blackwater zich schuldig maakte aan terrorisme. In februari 2006 schoot een sluipschutter van Blackwater vanaf het dak van het ministerie van Justitie drie bewakers van Iraqi Media Network dood. Onderzoek wees uit dat de bewakers zich nergens schuldig aan hadden gemaakt, maar het Ministerie van Buitenlandse Zaken zag desondanks geen enkele aanleiding de betrokken huurling te vervolgen.

In 2008 bonjourde de Iraakse regering Blackwater het land uit. De naam ‘Blackwater’was inmiddels zó besmet dat het bedrijf besloot de naam te wijzigen.

De oprichter van Blackwater is Erik Prince. Prince is de broer van Betsy DeVos, Trump’s minister van Onderwijs.

Nothing to see, just the president pardoning all his cronies, bag men, and fellow traitors. Oh, and a war criminal or two while he’s at it.

Ali Kinani was 9 years old when he was shot in the head by Blackwater guards on September 16, 2007 in Baghdad Iraq. @realDonaldTrump just pardoned his killers. I represented Ali’s and five other families in a civil lawsuit against Blackwater and Erik Prince for the killings. pic.twitter.com/B2dwbjU4Ub

