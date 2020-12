Boerenleider stapt over naar partijtje Eerdmans/Nanninga

Update uit het riool van de Nederlandse politiek: boerenleider en voormalig FVD-kandidaat Jan Cees Vogelaar stapt over naar JA21, het nieuwe partijtje van Joost Eerdmans en Annabel Nanninga.

Vogelaar stond op plaats 9 van de FVD-lijst, maar koos bij de interne machtsstrijd partij tégen Thierry Baudet. Hieronder zijn statement:

Vogelaar was tot 31 oktober voorzitter van het Mesdag Fonds. In die functie verwierf hij enige faam als criticus van het stikstofbeleid van het kabinet. Het Fonds bekritiseerde de metingen van het RIVM en kwam met eigen metingen. Die moesten al snel weer ingetrokken worden toen bleek dat men wel wat érg creatief met de cijfers omsprong.

Vogelaar is lang lid geweest van het CDA, maar hij verliet die partij omdat ze de boeren verraden zou hebben. Vogelaar is ook tegen immigranten omdat die op het platteland gaan wonen en recreëren. Zonde, want die ruimte zou je volgens Jan Cees ook kunnen gebruiken voor de bouw van meer varkensstallen.

Uitgelichte afbeelding: Door kees torn – https://www.flickr.com/photos/68359921@N08/48826002408/in/photolist-2hoCKa3-2hoA2rJ-2hoBXab-2hoA2qM-2hoBX7A-2hoA2oN-2honxtx-2ho4T3p, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82797323