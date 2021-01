Actie FNV: pas Fraudewet aan

De FNV wil dat de Fraudewet zo snel mogelijk wordt aangepast. De vakbond wil schrijnende verhalen over de gevolgen van deze wet bundelen voor Tweede Kamer-behandeling Fraudewet, eind januari.

Er is veel te doen rond de Fraudewet en de uit die wet voortvloeiende inlichtingenplicht. Vorige week kende het land zelfs een flinke rel toen bleek dat in de gemeente Wijdemeren een vrouw met een bijstandsuitkering 7000 euro moest terugbetalen omdat haar moeder weleens boodschappen voor haar deed. Daar bovenop kreeg de vrouw nog een boete van 3500 euro omdat ze de inlichtingenplicht had geschonden.

Maureen van der Pligt, bestuurder FNV Uitkeringsgerechtigden: “De regering stuurt nu continu op wantrouwen en zet mensen weg als fraudeurs. Je zag het ook in de toeslagenaffaire: burgers worden gewantrouwd en als een crimineel behandeld. Dat moet ophouden. Het is tijd dat Den Haag mensen juist eens met vertrouwen gaat benaderen. Vraag eerst hoe iets zit voordat je mensen in het beklaagdenbankje zet en alle mogelijke onheil en ellende over hen uitstort”.

De FNV wil samen met de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN) meer van dergelijke zaken bundelen en die op op 28 januari aanbieden aan de Tweede Kamer bij de behandeling van de Fraudewet.

Je kunt je verhaal (anoniem) vertellen aan de FNV. Stuur een e-mail naar: ugrotterdam@fnv.nl.

Uitgelichte afbeelding: Door Mauritsvink – Eigen werk, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3279828