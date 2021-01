Trump-advocaat roept op tot executie Mike Pence

Als u ondanks alles nog steeds dacht “tuuttuut, kom kom, zo’n vaart loopt het allemaal niet daar in Amerika”; zo’n vaart loopt het dus wèl.

Eén van de advocaten die voor Trump diverse rechtszaken heeft gevoerd om de verkiezingsuitslag te betwisten, Lin Wood, heeft in twee tweets laten weten dat hij graag zou zien dat Mike Pence gearresteerd zou worden, Mike Pompeo diens plaats over zou nemen en vervolgens ervoor zou moeten zorgen dat Trump herbenoemd wordt als president:

Nothing to see here. Just Donald Trump’s attorney calling for the arrest and execution of Vice President Pence. pic.twitter.com/0SeGDEvDh3

— Travis Akers (@travisakers) January 2, 2021