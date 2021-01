Hiddema stapt (weer eens) uit FVD; Van Haga verbijsterd

Theo Hiddema stapt maar weer eens uit FVD. Aanleiding is Baudet’s openlijke geflirt met extreemrechts coronatuig. Hiddema wenst niet geassocieerd te worden met dit soort verwerpelijk populisme(!).

Hiddema zegt weinig moeite te hebben met de beschuldigingen dat FVD antisemitisch en racistisch is (goh). De verspreiding van achterlijke complottheorieën daarentegen komt hem de neus uit: “Jouw nu beoogde campagne vanuit een welhaast religieuze gedrevenheid tegen het Corona-beleid vind ik politiek irrelevant”.

Wybren van Haga, Baudet’s nieuwe rechterhand in de Tweede Kamer, krijgt nog even een flinke veeg uit de pan: “Ik ga niet een Van Haga met applaus bejegenen die beweert dat Rutte mbv dit virus Nederland in een dwangstaat wil veranderen”.

Wybren van Haga zegt ‘totaal verbijsterd’ te zijn over de actie van Hiddema. Volgens Van Haga zijn de opvattingen van FVD over dit onderwerp de afgelopen tien maanden niet veranderd.

Extreemrechts laat weten altijd al vermoed te hebben dat Hiddema een linkSSe landverrader is. Hier Tom Zwitser van de Blauwe Tijger:

Uitgelichte afbeelding: Door DWDD – DWDD, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73142811