Leider gewelddadige nazigroep Proud Boys gearresteerd

Enrique Tarrio, de leider van de fascistische Proud Boys, is gisteren in Washington DC opgepakt op verdenking van vandalisme. Tijdens de vorige demo van de Proud Boys in Washington vernielde Tarrio een vlag van Black Lives Matter. Het OM ziet dat als een hate crime.

Bij zijn arrestatie was Tarrio in het bezit van 2 munitiemagazijnen, naar verluid voor een automatisch vuurwapen. De wapenwetten in Washington DC behoren tot de strengste van het land, dus de kans. dat Tarrio een tijdje achter de tralies verdwijnt is reëel aanwezig.

Tarrio was naar Washington getogen ivm een pro-Trump demo van de Proud Boys en andere fascistische organisaties. De geplande demonstratie morgen valt samen met de stemming in het Congres over het definitief vaststellen van de uitslag van de presidentsverkiezingen. Normaal is dat een hamerstuk, maar de Trumpcultisten binnen de GOP zullen morgen alles uit de kast halen om de benoeming van Biden tot volgende president van de VS te saboteren.

De Proud Boys hebben een uiterst gewelddadige reputatie. De stad heeft om die reden de Nationale Garde gemobiliseerd.

