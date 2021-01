Waarom Trumps claims over de tellingen in Georgia waanzinnige nonsens zijn

Misschien dat u wat betreft die presidentsverkiezingen in Georgia nog denkt : “ja, maar misschien heeft Trump toch wel ergens een klein puntje”.

In dat geval moet u onderstaande video eens bekijken, waar Voting System Implementation Manager van Georgia Gabriel Sterling uitlegt dat er nee, echt, he-le-maal geen enkel punt van Trump en de Republikeinen is dat ook maar in de minste mate niet volslagen onzinnig is. Stirling zelf is trouwens al zijn leven lang een Republikein, dus er zijn nog een paar goeie over blijkbaar.

De man praat snel en efficiënt, maar heeft desondanks bijna een half uur nodig om de rijstebrijberg van Trumps onzin te behandelen. Reden waarom je doorgaans niet met complotgekken in discussie moet gaan, want ze hebben altijd wel weer iets anders. Maar goed, als het de president van de VS betreft is het voor een keer toch wel de moeite waard:

