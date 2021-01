Democraten winnen Senaat

Spectaculair nieuws: naar het lijkt winnen de Democraten (nipt) beide Senaatszetels in Georgia. Decision Desk heeft de uitslag inmiddels gecalled voor de Democraten:

Decision Desk HQ Projects @ReverendWarnock (D) has won the Georgia Special Senate Runoff Election

More results here: https://t.co/AOgwtoMxNF

Decision Desk HQ projects Democrats to take control of the Senate (50D-50R) with VP Kamala Harris casting the tie breaking vote.

Called at 2:14AM EST 01.06.21

All Results: https://t.co/AOgwtoMxNF

— Decision Desk HQ (@DecisionDeskHQ) January 6, 2021