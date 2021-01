Pence zal bevestiging stemmen Kiescollege niet verhinderen

Dit wordt geen goede dag voor Donald Trump. Na de tweede mokerslag die hem en de Republikeinen vandaag toegediend is, het verlies van de Senaat, heeft Mike Pence hem nu ook nog laten weten dat hij geen Bananenrepubliekje met hem gaat spelen door gewoonweg onwelgevallige stemmen van het Kiescollege naast zich neer te leggen.

Dit zal hem definitief uit de gunst van Trump doen vallen, die eerder immers zei: “I hope Mike Pence comes through for us … He’s a great guy. Of course, if he doesn’t come through, I won’t like him quite as much.” Of dat gelijk betekent dat hij morgen naast een afgezaagde paardekop zal ontwaken weet ik niet, maar veel goeds zal het hem niet brengen uit Trumpkringen.

Niettemin zal dit de Republikeinen er niet van weerhouden meerdere onzinnige bezwaren tegen de tellingen van diverse staten op te werpen (die dan weer wèl van harte door Pence gesteund zullen worden) wat de zitting ter bevestiging van de stemmen van het Kiescollege met vele uren zal vertragen.

(Foto: D. Myles Cullen, Public domain, via Wikimedia Commons)