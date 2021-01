Assange niet op borgtocht vrij

Julian Assange komt niet op borgtocht vrij. Volgens zijn advocaten bestaat er geen vluchtrisico, maar de rechter ging daar niet in mee.

Eerder deze week besliste een Britse rechtbank dat Assange niet uitgeleverd mag worden aan de VS. De rechter is bang dat de zwaar depressieve Assange dan zelfmoord zal plegen. De VS heeft aangekondigd in beroep te gaan tegen die uitspraak. Omdat uitlevering nog steeds mogelijk is, heeft Assange volgens de rechtbank nog steeds een goede reden het hazenpad te kiezen.

Uitgelichte afbeelding: Door David G Silvers. – https://www.flickr.com/photos/dgcomsoc/14770416197/, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34813282