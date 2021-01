Een stem uit het riool, hoogleraar financiële geografie

Denk niet dat de Driekoningenputsch geen Groot Begrip in alle hoeken en gaten van het Neederlandsche riool vindt. Het is allemaal de schuld van links, weet u, dat heeft geen begrip voor de Witte Werker:

Voor het geval de man toch enige gêne ontwikkelt in de loop van de dag:

Inderdaad, hooggeleerde Engelen, de terroristen van de Driekoningenputsch zijn erge voorstander van werken:

De nazi in context:

A rioter today wore a hoodie that says Camp Auschwitz on it. When Jewish people tell you they fear for their life, start believing them. pic.twitter.com/ejj5a1Ev2z

— Olivia Fletcher (@livfletcher_) January 6, 2021