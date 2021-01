Complotwaanzinnige advocate Sidney Powell aangeklaagd voor 1,3 miljard

Advocate voor Donald Trump (totdat het ook die te gek werd met haar complottheorieën over stemmachinefraude die onder Hugo Chavez ontwikkeld zou zijn) Sydney Powell krijgt een rechtszaak aan haar broek van Dominion, fabrikant van stemmachines in de Verenigde Staten.

Powell beweerde stelselmatig dat deze stemmachines zo geprogrammeerd waren dat ze Biden ten onrechte de verkiezingsoverwinning hebben bezorgd. Dominion had al laten weten haar hiervoor mogelijk een rechtszaak aan te doen en nu is het dus zover.

Zij is mogelijk niet de enige die hierdoor iin de problemen kan komen:

While going after Powell was Dominion’s first priority, the company has suggested it may file subsequent lawsuits against others who have spread the conspiracy theory. Dominion has sent letters warning of potential litigation to the White House, Fox News, Newsmax, One America News and a number of Trump-allied individuals, including his lawyer Rudy Giuliani, Rush Limbaugh, Fox News personalities Sean Hannity and Maria Bartiromo, conservative attorney Lin Wood and Melissa Carone, who Giuliani has pushed as a witness to the purported election fraud. (Forbes)