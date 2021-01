Europese inlichtingendiensten: Trump probeerde een staatsgreep te plegen met steun van een deel van de politietop

Leden van Europese inlichtingendiensten hebben tegen Business Insider gezegd dat Trump afgelopen woensdag daadwerkelijk geprobeerd heeft een staatsgreep te plegen. Hij zou daarbij steun hebben gekregen van een deel van de politietop.

Dat Trump geprobeerd heeft een staatsgreep te plegen, lijkt me evident. Vermoedelijk hoopte Trump dat de situatie écht gierend uit de klauw zou lopen en hij de staat van beleg uit zou kunnen roepen. Bewijs dat hij daarbij gesteund werd door de top van het politieapparaat in Washington DC ontbreekt tot op heden.

Business Insider merkt op dat, ook als de speculaties over een staatsgreep ( en de steun van de politietop) onjuist zijn, het natuurlijk veelzeggend is dat de traditionele bondgenoten van de VS in Europa dergelijke verhalen inmiddels geloofwaardig achten.

Het hele verhaal kun je hier lezen.

Luister ook naar deze persco van Larry Hogan, de gouverneur van Maryland, over de vraag waarom het zolang duurde voordat de Nationale Garde werd ingezet.

Here's video of @GovLarryHogan saying Maryland's National Guard was repeatedly denied authorization to deploy to defend Congress on Wednesday during the 90 minutes after a panicked phone call from senior House and Senate leaders who were hiding from the president's mob https://t.co/EQOHyl1c0P pic.twitter.com/Fsf31LwUwP — Robert Mackey (@RobertMackey) January 8, 2021

Economic anxiety in Charlottesville, 2017 – By Anthony Crider; cropped by Beyond My Ken (talk) 20:37, 9 April 2018 (UTC) – Charlottesville "Unite the Right" Rally, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68193094