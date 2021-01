Mocht je denken dat het met Trump’s mislukte couppoging, afdgelopen woensdag, afgelopen is: daar denken de fascistische milities slachtoffers van de globalisering heel anders over. Die zijn druk bezig met treffen van voorbereidingen om het op 20 januari, tijdens de inhuldiging van Joe Biden, allemaal nog eens dunnetjes over te doen:

“Wollt ihr den totalen Krieg?” “Jawohl!” brult 80% van het naziplebs op Telegram: