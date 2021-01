Naziplatform Parler offline + Update

Parler, een alternatief voor Twitter dat vrijwel uitsluitend wordt gebruikt door rechtsextremisten, is volledig offline gegaan nadat Amazon gisteren de hosting stopzette.

Amazon kwam tot de beslissing nadat het bedrijf naar eigen zeggen ‘tientallen oproepen tot geweld’ aantrof op het platform. Maak van dat ‘tientallen’ overigens maar ‘honderden’. Je denkt misschien dat Twitter een open riool is, maar vergeleken met Parler is Twitter een peuterspeelzaal. Een paar screenshotjes:

Eerder haalden Google en Apple Parler al uit hun playstore. Het effect daarvan was beperkt omdat bestaande accounts het platform gewoon konden blijven gebruiken.

Parler zal nu op zoek moeten naar een nieuwe host. Dat zal waarschijnlijk geen eenvoudige klus zijn. Het platform is sinds Trump’s krankzinnige putsch besmet en daar zal voorlopig geen verandering in komen. Volgens CEO John Matze wil geen enkele host met Parler geassocieerd worden: “We’re going to try our best to get back online as quickly as possible, but we’re having a lot of trouble because every vendor we talk to says they won’t work with us because if Apple doesn’t approve and Google doesn’t approve, they won’t”.

Update: ook de advocaten van Parler hebben het hazenpad gekozen

VIDEO: Parler CEO admits his comment yesterday about “many competing for our business” was wrong, says no one wants to host website after being dropped by Amazon.

Additionally, he says Parler’s attorneys have dropped them as a client. [Fox News] https://t.co/VfhY4jSeOE pic.twitter.com/thhFkOhFUu

— Matthew Keys (@MatthewKeysLive) January 10, 2021