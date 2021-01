Merkel: Duitsland nog tot begin april in lockdown

Fasten your seatbelts: Angela Merkel denkt dat Duitsland nog tot begin april in lockdown blijft. Volgens het meestal goed geïnformeerde Bild heeft Merkel dat gezegd tegen parlementsleden van haar eigen partij.

„Als we er niet in slagen om de Britse variant van het virus te stoppen, dan hebben we tegen Pasen tien keer zoveel gevallen. We hebben nog acht tot tien weken aan harde maatregelen nodig”, aldus Merkel volgens de krant.