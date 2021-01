Rechter: beslag op bonus voor zorgmedewerkers moet kunnen

En weer een mooie dag voor de Nederlandse onrechtsstaat: de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland heeft bepaald dat schuldeisers beslag mogen leggen op de bonus voor zorgmedewerkers.

De rechtbank zegt dat het natuurlijk mogelijk is dat schuldeisers ‘afzien van de beslaglegging, uit respect en waardering voor de zorg in deze moeilijke tijd’, maar het deurwaardersgilde kennende zou ik daar maar niet op rekenen.

Het kabinet besloot eerder zorgmedewerkers een bonus van 1000 euro te geven, uit respect voor de zware omstandigheden waarin ze tijdens de coronapandemie moeten werken. Meer dan verdiend denk je als normaal mens, al zou een structurele loonsverhoging natuurlijk beter zijn. De Belastingdienst zegde dan ook toe geen beslag te zullen leggen op de bonus.

Zo niet de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), die samen met de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden(!) een kort geding aanspande, met voorspelbaar resultaat. Tamelijk onnozel van de LOSR, eerlijk gezegd. Die organisatie wilde duidelijkheid – wat op zich te begrijpen valt – maar het predicaat ‘onafhankelijk’ is anno 2021 niet het eerste wat je te binnen schiet wanneer je het over de rechterlijke macht in Nederland hebt.

Uitspraak hier.

Uitgelichte afbeelding: Pixabay (gelabeld voor hergebruik)