Wilders verzuimde gift van 175.000 euro te melden

Nu het Trumptijdperk toch echt tot een einde lijkt te gaan komen, zij het met behoorlijk spectaculair autocratisch vuurwerk, kan ik mijn aandacht weer meer gaan richten op onze eigen, originele Pisvlek des Vaderlands sinds 2004: Geert Wilders.

Geert Wilders blijkt niet de beroerdste door mij direct bij te staan in deze queeste, want wat haalde Follow The Money boven water? Dat Geert Wilders een buitenlandse gift van 175.000 euro niet gemeld heeft in het Geschenkenregister van de Tweede Kamer. Hij had dit geld ontvangen ter betaling van de kosten die hij moest maken om niet veroordeeld te worden voor zijn Minder Marokkanenuitspraak in 2014. Vooralsnog lijkt dit wegggooid geld.

Ik vroeg me inderdaad al jaren af waar Wilders superdeluxe advocaten als Bram Moszkowicz en Gert-Jan Knoops van betaalde. Dat geld blijkt dus in elk geval onder andere van een zekere Robert Shillman afkomstig, volgens Follow The Money.

Of dit concrete gevolgen kan hebben is nog niet duidelijk:

Wim Voermans, hoogleraar staat- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, bevestigt dat de donatie van Wilders’ Amerikaanse Foundation valt binnen de meldingsplicht van het geschenkenregister: ‘Het lijkt me inderdaad een gift in de zin van artikel 150a van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer [waarin de regels staan beschreven, red.]. Registratie is dan verplicht.’ De Tweede Kamer kent vooralsnog geen officiële toezichthouder die sancties op kan leggen, maar vanaf 1 april krijgt de Kamer die wel: het college van onderzoek en integriteit. (FTM)

((foto: Door Peter van der Sluijs – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56392212)