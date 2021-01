Wappies en nazihooligans lopen amok op Museumplein

De demonstratie van de viruswappies, gisteren in Amsterdam, is – zoals verwacht – gierend uit de klauw gelopen. Enkele honderden nazihooligans en extreemrechtse activisten gingen op de vuist met de ME. Dat leverde flink wat bebloede koppen en een honderdtal arrestaties op. Vijftien mensen zitten nog steeds vast.

De gemeente had de demonstratie verboden omdat er duizenden mensen verwacht werden en het handhaven van de coronamaatregelen daarmee onmogelijk zou worden. De organisatie kreeg een alternatieve locatie aangeboden, maar weigerde daarmee akkoord te gaan. Na in het ongelijk gesteld te zijn door de rechter, blies de organisatie de demonstratie formeel af. Een aantal wappies kondigde aan tóch te zullen komen, en kreeg daarbij steun van extreemrechtse activisten als de beruchte neonazi Ben van der Kooi.

Een paar duizend betogers kwamen gisteren daadwerkelijk opdagen, waaronder een flinke groep neonazi’s. Nadat het verzamelde geteisem diverse keren verzocht was het Museumplein te verlaten (ik heb in de gauwigheid zeker een tiental oproepen geteld) besloot de politie uiteindelijk in te grijpen en het plein te ontruimen. Een groep van zo’n 200 mensen besloot daarop op de vuist te gaan met de ME. Daarbij vielen rake klappen. Uiteraard stonden de neonazi’s daarbij vooraan:

Bij de anti-#coronamaatregelen demonstratie op het #museumplein in #Amsterdam is opnieuw te zien dat extreemrechts deel uitmaakt van deze groep activisten. — OnderzoeksgroepKafka (@Kafkanet) January 17, 2021

Hier zien we Barry Kluft, al jaren actief in het nazistische circuit in Nederland en Duitsland. pic.twitter.com/f22it3vWKi — OnderzoeksgroepKafka (@Kafkanet) January 17, 2021

Ook de Rotterdamse #Breivik-verheerlijker Ben van der Kooi is present. pic.twitter.com/t83KkGUYMZ — OnderzoeksgroepKafka (@Kafkanet) January 17, 2021

Op deze foto zien we Ben van der Kooi stenen uit de grond trekken. pic.twitter.com/jGhzrZSK44 — OnderzoeksgroepKafka (@Kafkanet) January 17, 2021

Een van de weinige politieke uitingen tijdens de demonstratie gisteren in Amsterdam. Een Prinsenvlag plus een Vlaamse vlag. Dat riekt naar Voorpost, een extreem-rechtse organisatie die streeft naar een ‘Groot Nederland’. https://t.co/kDZ1rCdjQ7 pic.twitter.com/Oqo0cgisIZ — Hans de Vreij (@hdevreij) January 18, 2021

Een van de Voorpost-aanhangers op het Museumplein was Ben van der Kooi. Op de 2e foto is hij bij een planningsvergadering van ‘wappies’ in Den Haag. Ook Tinus Koops en drugscrimineel Eldor van Feggelen waren daar. Op. de3e foto met Marjon Wijenberg, de vriendin van Tinus Koops. pic.twitter.com/GGuziYSis5 — Hans de Vreij (@hdevreij) January 18, 2021

Relschoppers trekken gisteren stenen uit het pad op het Museumplein tijdens illegale betoging tegen coronamaatregelen: “Nou gaan we echt los.” pic.twitter.com/PSGucHafLb — Rudy Bouma 🧑‍💻🎦📺 (@rudybouma) January 18, 2021





Engel praat vanuit De Blauwe Tijger – genoemd in het ‘Dreigingsbeeld Terrorisme’ van de NCTV (volgens de NCTV “een doorgeefluik van anti-overheidspropaganda, nepnieuws en complottheorieën”) de mensen even bij over de demonstratie op het museumplein en zijn politieke ambities. pic.twitter.com/xHt0S4g6Yo — Ingr💉d van P💉nxteren #StopFakeNews (@IngridPinxteren) January 17, 2021



Dat dit ‘vreedzame demonstranten’ zouden zijn geweest is eigenlijk vooral lachen, gieren, brullen, al denken bekende nazi-enablers als Ewald Engelen en Jan Bennink daar uiteraard heel anders over:

Dit is het ergste tuig van Nederland en iemand die samen met deze lui op straat gesignaleerd wordt, heeft niet het recht zich over wat dan ook te beklagen: “If there’s a Nazi at the table and 10 other people sitting there talking to him, you got a table with 11 Nazis”.

