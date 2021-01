Lange Frans (weer eens) van Youtube geflikkerd

Rapper en rechtse complotbobo Lange Frans is weer van Youtube gegooid. De reden is niet bekend gemaakt, maar die hangt vast samen met Frans’ opvattingen over de pedofiele, bloeddrinkende elite die in Nederland aan de macht is.

In oktober vorig jaar werd Lange Frans ook al eens van Youtube gegooid omdat hij de voorwaarden van het platform schond.

Youtube heeft – net als Twitter en Facebook – jaren de andere kant opgekeken bij (vaak gewelddadige) gekken als Lange Frans, maar besloot medio 2020 eindelijk in te grijpen. Uiteindelijk mocht Frans’ terugkeren op het platform, mits hij zich onthield van het verspreiden van complotwaanzin. Waarschijnlijk was dat teveel gevraagd.

Bron: nu.nl

Uitgelichte afbeelding: Door http://www.postproduktie.nl, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1317772