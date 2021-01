Coalitie CDA/VVD met FVD in Brabant verliest meerderheid

De coalitie van burgerlijk rechts met de fascistische FVD is haar meerderheid in de Brabantse Staten kwijt. Stijn Roeles heeft zijn zetel voor FVD ingeleverd en er is geen kandidaat om die plek op te vullen.

Eerder had Cees van der Sande aangegeven de plek van Roeles in te zullen nemen, maar daar is hij inmiddels op teruggekomen. Volgens Van der Sande is dat de schuld van de linkSSe media, maar zijn argumentatie voor dat opmerkelijke standpunt zullen we jullie besparen.

Na de mislukte paleisrevolutie van Eerdmans en Nanninga spatte de 9-koppige fractie van FVD in Brabant in twee stukken uiteen. De harde fascistische kern, waaronder Hans Smolders, bleef Baudet trouw, de rest liep over naar Eerdmans’ nieuwe project, JA21.

Voor de coalitie maakte dat weinig uit, want de overlopers verklaarden zich loyaal aan het coalitieakkoord. Het College van VVD, CDA, FVD en Lokaal Brabant kon dus gewoon doorgaan.

FVD had echter veel te weinig mensen op de lijst staan en is nu niet in staat de door het vertrek van Roeles opengevallen vacature op te vullen.

De coalitie heeft nu 27 zetels in de Brabantse Staten, evenveel als de oppositie. Dat wil nog niet zeggen dat de coalitie daarmee ook de facto haar meerderheid kwijt is. Ook de fracties van 50+ en CU/SGP stemden vóór het coalitieakkoord, dus waarschijnlijk kan het college wel op de steun van die partijen blijven rekenen. De PVV stemde tégen – het was allemaal lang niet rechts genoeg – maar mogelijk vallen ook de Statenleden van die partij wel te paaien.

Bron: Omroep Brabant

Uitgelichte afbeelding: Partijkantoor FVD – Door Rudolphous – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16328159