Overzicht: Executive Actions op Biden’s eerste dag als president

Voor degenen die met een stalen gezicht beweren dat ‘ze allemaal hetzelfde zijn’. Een lijstje van maatregelen die Biden nog deze week af gaat kondigen. Alleen punt 7 al rechtvaardigt een stem op Biden:

Er komen 17 (!) Executive Actions op Biden’s eerste dag:

1- 100 dagen federale mondkapjesplicht

2- Amerika in WHO, Dr. Fauci leider WHO-delegatie VS

3- Aanstellen COVID-19 response coördinator

4- Verlenging verbod op huisuitzettingen

5- Verlenging uitstel studieschuldbetalingen

6- Amerika terug in Klimaatakkoord Parijs

7- Stopzetten Keystone Pipeline XL

8- Stopzetten 1776 commissie

9- Verbod op genderdiscriminatie op het werk

10- Niet-burgers doen mee aan de censustelling

11- Versterken DACA (kindermigranten)

12- Opheffen inreisverbod moslimlanden

13- Terugdraaien uitbreiding handhavingsdienst immigratie

14- Stopzetten bouw muur Mexico

15- Uitstel deportatie Liberianen

16- Verplichting tekenen ethische belofte voor benoemingen uitvoerende macht

17- Onderzoek naar aanbevelingen voor nieuwe regels kosten-batenalyses

