MAGA/QAnon meltdown

Gisteren is Joe Biden ingehuldigd als de nieuwe president van de VS. Dat is hard aangekomen in MAGA/QAnon-kringen, waar men in alle ernst dacht dat het leger de macht zou grijpen, alle tegenstanders van Trump zou arresteren en afvoeren naar Guantanamo Bay, en een bloedbad aan zou richten onder ‘communisten’ (=iedereen links van Trump).

Onder de gelovigen heeft Biden’s inauguratie tot een diepe crisis geleid, iets waar we een dezer dagen nog uitgebreid op terugkomen. Met de meeste gelovigen hoef je geen medelijden te hebben, dat is tuig van de richel. Bij sommigen ligt dat anders. Hieronder een beeld van wat bewust desinformatie voeren aan naïeve, simpele mensen aanricht. Het verspreiden van fake news en complottheorieën is niet onschuldig of grappig:

Trump the GOP and QANON caused serious psychological damage to thousands of Americans. This women is experiencing real pain. Taking advantage of, let’s say naïve people to be nice, is criminal. Someone needs to be held accountable. And we need to realize they REALLY believed!! pic.twitter.com/XRCVuFCkBH

— Mystery Solvent (@MysterySolvent) January 20, 2021