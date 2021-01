32 doden bij zelfmoordaanslagen ISIS in Bagdad

Bij twee zelfmoordaanslagen in Bagdad zijn tenminste 32 mensen om het leven gekomen. Zeker 100 mensen raakten gewond. De aanslagen zijn inmiddels opgeëist door ISIS.

De eerste terrorist trok op een drukke markt in Bagdad de aandacht door te beweren ziek te zijn. Toen een groep marktbezoekers hem bezorgd benaderde, bracht hij een bomgordel tot ontploffing. Toen mensen probeerden de slachtoffers te helpen, liet een tweede terrorist eveneens een bomgordel ontploffen.

Het zijn de dodelijkste aanslagen in Bagdad in drie jaar tijd. ISIS heeft zich na de vernietiging van haar ‘kalifaat’ teruggetrokken op het platteland, waar ze nog regelmatig aanslagen pleegt op militairen en politie-eenheden. Daar is – zeker internationaal – weinig aandacht voor, het aantal slachtoffers is ook laag. Dat de organisatie nu ook weer in stedelijke gebieden actief is, wordt door deskundigen gezien als een veeg teken.

In 2014 veroverde ISIS een derde van het land. Pas in juli 2017 slaagde het Irakese leger – gesteund door Koerdische en sjiitische milities en de Amerikaanse luchtmacht – erin ISIS definitief uit Mosul, het laatst overgebleven bolwerk in Irak, te verdrijven.

Bron: Al Jazeera

Uitgelichte afbeelding: de verwoesting in Raqqah, de hoofdstad van het kalifaat – By Mahmoud Bali (VOA) – US-backed Forces Press Deeper Into Southern Raqqa City, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61719487