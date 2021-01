Almeerder extreemrechtse activist aangehouden voor bedreiging journalisten

Ronald Laken, de extreemrechtse activist (en voormalige VVD’er) die onlangs journalisten bedreigde, is zaterdag aangehouden. Tegen Laken was aangifte gedaan door de NOS.

Na de rellen op het Museumplein op 17 januari nam Laken een video op waarin hij zei dat journalisten maar beter ontslag kunnen nemen of vluchten naar het buitenland omdat hen anders iets wordt aangedaan. De NOS deed daarop aangifte van bedreiging.

Het was overigens niet de eerste keer dat Laken journalisten bedreigde. Nadat Omroep Flevoland een bericht had geplaatst over discriminerende uitlatingen van Laken, werd hoofdredacteur Herre Zwart maandenlang gestalkt door de voormalige VVD’er. Ook stuurde Laken hem dreigmails en filmpjes.

Ook bij de politie is men geen fan van Laken. Daar heeft men aangifte gedaan tegen hem wegens smaad:

Laken, inmiddels – verrassing, verrassing – een fan van Baudet, is verhoord en mag vandaag helaas weer naar huis (opsluiten, sleutel weggooien). Bij hem is ook een gegevensdrager in beslag genomen. Hopelijk staan daar genoeg belastende gegevens op om Laken een tijdje achter de tralies te zetten.

Bron: HV Almere

Uitgelichte afbeelding: Photo by Nathana Rebouças on Unsplash