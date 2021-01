Canadees parlement verklaart extreemrechtse militie Proud Boys tot terreurgroep

Het Lagerhuis van het Canadese parlement heeft unaniem ingestemd met een motie die premier Justin Trudeau oproept om de neofascistische militie Proud Boys als terreurgroep te verbieden.

Meer dan symbolische waarde heeft de motie overigens niet. Omdat de regering eerder al heeft gezegd dat veiligheidsdiensten momenteel onderzoeken of er reden is de Proud Boys te bestempelen als een terroristische organisatie, zit het er dik in dat de militie binnenkort verboden wordt.

De Proud Boys zijn in 2016 opgericht door de Canadees Gavin McInnes. In 2017 trok McInnes zich terug uit de groep. De huidige leider, Enrique Tarrio, werd twee dagen voor de bestorming van het Capitool in Washington gearresteerd wegens vandalisme en verboden wapenbezit.

Als het tot een verbod komt – wat er dus dik in zit – komen de Proud Boys op dezelfde lijst te staan als Al Qaeda en de Taliban.

In Nederland zijn de Proud Boys ook actief, al zijn ze tot op heden vrij marginaal. Leden van Nederlandse’ afdelingen’ worden regelmatig gesignaleerd bij demonstraties tegen de coronamaatregelen