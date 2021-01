Frankrijk denkt aan verbod op Identitaire Beweging

Frankrijk denkt aan een verbod op de fascistische actiegroep Génération Identitaire (GI). Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin.

Aanleiding voor het verbod is een recente actie van GI bij de Frans-Spaanse grens. Een groep van 30 Identitairen patrouilleerde in pick-up wagens langs de grens om ‘migranten en terroristen’ tegen te houden. In Nederland mag men dan dol zijn op rechtse knokploegen die door de straten marcheren om orde te houden, in Frankrijk is men daar minder van gecharmeerd.

Darmanin gaat nog deze week overleggen met ambtenaren van zijn ministerie om te kijken of er genoeg bewijs verzameld kan worden voor een verbod op GI. De actie van Darmanin

In 2016 had het Franse GI zo’n 2000 leden. Het huidige aantal leden is niet bekend, maar waarschijnlijk is dat aantal aanmerkelijk lager.

De Identitairen zijn ook in Nederland vertegenwoordigd. Daar vielen ze in het recente verleden vooral op door acties bij moskeeën. Oprichter is Paul Peters, in het verleden o.a. actief op de Stormfront-forums. In 2016 legde Identitair Verzet onder het motto ‘Nooit meer broedermoord’ een krans tijdens de dodenherdenking.

Identitairen denken dat de Europese identiteit (lees: het witte ras) bedreigd wordt door immigranten uit Afrika en het Midden-Oosten, een waanbeeld dat ze delen met de aanhang van Wilders en Baudet.

Uitgelichte afbeelding: Betoging Oostenrijkse Identitairen – By Ataraxis1492 – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29661142