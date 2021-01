QAnon-sjamaan wil getuigen tegen Trump

Jacob Chansley, alias Jake Angeli, de inmiddels beroemde/beruchte QAnon-sjamaan, heeft aangeboden tijdens de impeachment hearings in de Senaat te getuigen tegen Trump.

Gisteren konden we al melden dat Chansley tegen een gevangenisstraf van 28 jaar aankijkt wegens zijn betrokkenheid bij de bestorming van het Capitool op 6 januari. Chansley had erop gerekend gratie te zullen krijgen van Trump, maar die liet hem en zijn neonazimaatjes van de Proud Boys als een baksteen vallen.

Chansley voelt zich verraden door Trump. Hij zegt altijd het idee te hebben gehad dat hij uitvoerde wat Trump van hem verwachtte. Het totale gebrek aan solidariteit van Trump met de bestormers komt als een koude douche.

Het is overigens onwaarschijnlijk dat het tot impeachment komt, dus al teveel betekenis heeft Chansley’s aanbod niet. De GOP leek eerst afstand te zullen nemen van Trump, maar inmiddels is duidelijk dat zo’n actie tot een splitsing van de partij zou leiden. De partijtop is niet van plan de eigen partij op te blazen en heeft zich inmiddels weer achter Trump opgesteld. De bestorming van het Capitool lijkt de mutatie van de GOP tot een moderne versie van de NSDAP dus nog versneld te hebben.

