Peiling Kantar: VVD met afstand de grootste, PVV verliest 4 zetels

In de laatste peiling van Kantar is de VVD nog steeds de met afstand grootste partij. De neoliberalen komen uit op 42 zetels. De PVV verliest 4 zetels en zakt naar 17.

Opvallend genoeg heeft de huidige coalitie nauwelijks te lijden van de toeslagenaffaire. De meeste kiezers zien volgens Kantar ‘de bureaucratie’ als hoofdverantwoordelijke, niet de opeenvolgende kabinetten.

De peiling van Kantar dateert van ná de rellen begin deze week. Mogelijk dat de kiezers Wilders daar (mede)verantwoordelijk voor houden.

Bij de PvdA lijkt er sprake te zijn van een licht ‘Ploumen-effect’. De partij wint 2 zetels en komt uit op 12, eentje minder dan GL. De SP blijft op 11 zetels staan.

JA21, de nieuwste loot aan de fascistische stam, komt bij Kantar niet verder dan 1 zetel. BIJ1 zien we helaas helemaal niet terug.

Zoals altijd: peiling, dus FWIW. Naar die Van de Hond kijken we al niet eens meer.

Bronnen: Kantar en Peilingen.app

