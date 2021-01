Le Pen bijna gelijk met Macron in de peilingen

Als er in Frankrijk nu presidentsverkiezingen zouden worden gehouden tussen Macron en de extreemrechtse politica Marine Le Pen, zou Le Pen in de tweede ronde op 48% van de stemmen kunnen rekenen, bijna evenveel als Macron. Dat blijkt uit een peiling van Harris Interactive.

De peiling dateert van 19 en 20 januari. Het was al bekend dat Le Pen in de eerste ronde op de meeste stemmen kon rekenen, maar dat ze ook in de tweede ronde zó goed zou scoren komt als een schok. Het verschil is nu zó klein dat het binnen de foutmarge van de peiling valt. M.a.w: voor hetzelfde geld ligt Le Pen nu een paar procentpunten vóór op Macron.

Volgens politieke analisten speelt de coronapandemie Le Pen geducht in de kaart. De economische gevolgen van de opeenvolgende lockdowns laten zich inmiddels voelen en veel mensen vinden dat de regering te weinig doet om de slachtoffers te steunen. Vermoedelijk gaat Macron komende week een nóg strengere lockdown afkondigen, dus dat wordt waarschijnlijk weer een paar procentpunten erbij voor Le Pen.

Wat ook een grote rol speelt is de onthoofding van een Franse leraar in Marseille door een jihadist, vorig jaar oktober. De leraar had tijdens zijn lessen cartoons over Mohammed gebruikt als voorbeeld van de vrijheid van meningsuiting. Als dank werd hij vermoord. De moord kwam – uiteraard – als een schok en leverde Le Pen een flinke electorale boost op.

Tenslotte speelt ook de afkeer van Macron binnen links een rol. De Franse president heeft de afgelopen jaren echt niets gedaan om wat goodwill te kweken bij links, integendeel zelfs. Macron voerde een meedogenloos neoliberaal beleid waaraan Rutte nog een puntje kan zuigen. Een deel van links bleef bij de laatste verkiezingen al thuis omdat men weigerde te kiezen tussen twee kwaden. Inmiddels is de afkeer van Macron zó groot dat bij de volgende verkiezingen waarschijnlijk niet ‘een deel’, maar ‘het grootste deel’ thuisblijft.

De presidentsverkiezingen zijn pas over anderhalf jaar, dus er kan nog veel veranderen. Te vrezen valt echter dat Macron de peilingen zal zien als een aansporing de eigen racistische retoriek nog eens flink op te voeren. Kijkend naar de VVD, waar men exact dezelfde strategie volgt, zou dat best nog eens kunnen werken ook.

Bron: Le Parisien

