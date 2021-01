Neonazi Ben van der Kooi wil morgen weer rellen in Amsterdam

Nazi’s – pardon, Zielige Slachtoffers Van De Globalisering – willen morgen weer rellen in Amsterdam.

Eerder deze week gaf de extreemrechtse activist Ben van der Kooi, bekend van o.a. Voorpost, al aan zondag weer acte de présence te zullen geven op het Museumplein. Inmiddels is Ben naar eigen zeggen bereid te sterven voor de vrijheid. De voor de hand liggende opmerkingen maken we alleen in gedachten.

Ben nog een keertje in volle glorie. Mét mugshot!

In een telegramgroep van Tinus Koops van Nederland in Opstand heeft Ben van der Kooi (van de extreemrechtse actiegroep Voorpost) het over Mark Rutte en vindt hij het tijd dat "deze misdadige misleider tegen de muur wordt gezet." pic.twitter.com/P1PRn1G63d — Oma Willies Wappiehoekje #ikdoewelmee (@wappiehoekje) January 29, 2021

Uitgelichte afbeelding: Photo by Mika Baumeister on Unsplash