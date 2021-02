Komende zondag antifascistische tegendemo in Amsterdam

Gisteren liepen nazis en al bijna even rechtse (maar nog veel krankzinniger) QAnonwappies weer ongehinderd door Amsterdam, ook dit keer weer zonder antifascistisch tegengeluid.

Het is natuurlijk godschrijnend dat anno 2021 extreemrechts tuig als Ben van der Kooi ongehinderd door de Amsterdamse straten kan lopen. Daarom alvast een vooraankondiging van een tegendemo, komende zondag. Uiteraard onder voorbehoud. Aanmelding kan nu bij @frankvdlinde op Twitter. Dat is vooral bedoeld om te kijken of er belangstelling voor is. We realiseren ons dat niet iedereen op Twitter zit, updates volgen later.

Gisteren demonstreerden voor het derde weekend neonazis als Ben van der Kooi op het Museumplein. Zonder enige tegendemonstratie.



Komend weekend komen ze ongetwijfeld weer.



Laten we dat zomaar gebeuren? Wat mij betreft niet. Stuur me dm als je voor tegenactie bent. — Frank van der Linde 🔻 (@frankvdlinde) February 1, 2021

Uitgelichte afbeelding: Photo by Robert Anasch on Unsplash