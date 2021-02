McConnell noemt Marjorie Taylor Greene’s gedachtengoed een kanker

Het gaat ver als je als Republikein de steun van zelfs Mitch McConnell verliest. De man is immers nog steeds niet bereid een impeachment van Trump te steunen, ook al leek dat aanvankelijk wel het geval te zijn.



Dus als McConnell de ideeën van een Republikeinse afgevaardigde een “kanker” noemt is er iets aan de hand. Het gaat het dan ook om de Qanon-aanhangende Marjorie Taylor Greene. Kersvers afgevaardigde voor de Republikeinen. En Greene beweert dingen zoals dat het World Trade Center op 9/11 nooit door vliegtuigen geraakt is, dat de bosbranden in Californië aangestoken zijn door lasers vanuit de ruimte, gefinancierd door de Rothschilds (de joden dus), dat de Clintons het vliegtuig met John F. Kennedy junior hebben doen crashen. Ze heeft als pro-wapenlobbyiste David Hogg, overlever van de schietpartij op de Parklandschool, op straat achtervolgd met vragen waarom hij het 2e Amendement wil inperken, beweerde dat de schietpartij op Sandy Hook in scène gezet was door acteurs. En last but not least heeft ze opgeroepen tot executie van Nancy Pelosi.



Toch kunnen er nog Republikeinen gehoord worden die vinden dat ze nog een kans moet hebben, dat we het nog even moeten aanzien, dat het niet eerlijk is om iemand zo snel alweer uit het Congres te zetten, en dat ze ook niet uit de Senaatscommissie voor onderwijs gezet hoeft te worden. Marjorie Taylor Greene behoort niet in het Congres, en al helemaal niet in welke commissie dan ook. Ze behoort op de gesloten afdeling van een gesticht. Een collega-congreslid heeft al een ander kantoor aangevraagd omdat ze zich niet veilig voelt in haar huidige kantoor, dat naast die van het mens gelegen is. Greene vindt namelijk ook, net zoals dat andere nieuwe congreslid, middelbare school drop-out Lauren Boebert, dat ze overal en te allen tijde een wapen mag dragen. Wat in Washington in het algemeen en in het Kapitool in het bijzonder niet zomaar mag. Waarom die twee extreemrechtse trutten niet elke dag van top tot teen gefouilleerd worden door de Capitol Police is mij een raadsel.



Dit is hoe ver het gekomen is met de Verenigde Staten, een land met slechts twee partijen van betekenis, waarvan er één verworden is tot een autocratische geldmachine voor de supperrijken, die bereid is alles en iedereen te compromitteren voor die macht, en alles doet om de democratie zo ver mogelijk in te perken omdat ze weten dat ze als oude witte mannenpartij nooit meer een meerderheid onder de bevolking van de Verenigde Staten zullen hebben. Zoals we al met Trump gezien hebben is dat land slechts één verkiezing verwijderd van een fascistische staat.