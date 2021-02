Wopke Hoekstra wil cadeautje geven aan commissarissen staatsbedrijven

Minister van Financiën Wopke Hoekstra vindt dat commissarissen van staatsbedrijven te weinig verdienen. De vergoeding voor toezichthouders bij staatsdeelnemingen is sinds 2009 met gemiddeld 25% toegenomen en dat is om onduidelijke redenen veel te weinig. Tijd om in te grijpen, volgens Hoekstra.

Om voor de hand liggende redenen wil Hoekstra dit jaar de vergoeding nog niet verhogen, dat laat hij liever over aan een volgend kabinet. Een salarisverhoging zou In Tijden van Corona natuurlijk niet best vallen, vandaar.

Pikant: Wopke is tégen de verhoging van het minimumloon en voorspelt nu alvast dat de armen de coronacrisis straks mogen betalen.

Het échte schandaal moet je overigens elders zoeken. Tussen neus en lippen door meldt het Financieel Dagblad dat de vergoedingen voor commissarissen in het bedrijfsleven de afgelopen vijftien jaar met gemiddeld 187% zijn gestegen. De kosten van de opeenvolgende crisissen zijn overduidelijk niet afgewenteld op de top van ‘het bedrijfsleven’. Isn’t capitalism beautiful.

Uitgelichte afbeelding: Door Richard Broekhuijzen – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=89493791