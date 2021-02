Haatheks Pam Geller van Twitter gegooid

De Amerikaanse haatheks Pam Geller, een goede vriend van zowel Geert Wilders als Thierry Baudet, is permanent van Twitter verbannen.

Aanleiding is blijkbaar het verspreiden van hoaxes over de Amerikaanse verkiezingen (Geller is een groot fan van Trump):

Geller werd groot door haar oppositie tegen de bouw van een islamitisch gedenkteken in New York voor de slachtoffers van de aanslag op de Twin Towers. Van de islam had Geller geen enkel benul – ze sprak ook geen woord Arabisch – maar dat belette haar niet voortdurend de meest absurde uitspraken te doen. Hoogte/dieptepunt was Geller’s claim dat Obama het ‘liefdeskind’ van Malcolm X zou zijn. Geller is er ook van overtuigd dat Obama stiekem een jihadist is: “Hussein [Obama] is a muhammadan. He’s not insane … he wants jihad to win”. Dat niveau hebben we het dus over.

Kieskeurig in haar bondgenoten was Geller niet: de Identitaire Beweging, het Vlaams Blok, het EDF… Het leidde ertoe dat Geller uiteindelijk zelfs binnen de islamofobe industrie gezien werd als een extremist. Wat Fox News overigens niet belette haar regelmatig uit te nodigen als gast, al werd dat de laatste jaren wel minder.

Op Twitter kon Geller jarenlang onbelemmerd haar gif spuien – totdat ze uiteindelijk te ver ging door de verkiezingsuitslag in de VS ter discussie te blijven stellen. Wat eigenlijk een vrij treurige constatering is.

Uitgelichte afbeelding: Neanderthalfans van Pam Geller – By https://www.flickr.com/photos/lionheartphotography/ – https://www.flickr.com/photos/lionheartphotography/4650421582/sizes/l/in/photostream/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11139724