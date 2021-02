Jet Bussemaker: ouderen moeten bereid zijn te sterven opdat jongeren kunnen feesten

En daar hebben we genocidale gek nummer zoveel, dit keer afkomstig uit de gelederen van de PvdA. Volgens ex-kraker (pand Handelsblad in Amsterdam), ex-staatssecretaris en ex-minister Jet Bussemaker moeten ouderen niet te veel hechten aan het leven. Kun je maar niet beter doodgaan als je 80 bent? Meer: eigenlijk zou je volgens Jet als bejaarde juist dankbaar moeten zijn als je corona oploopt. De sociaal-democratie anno 2021:

Ook zou ze willen dat er anders wordt gedacht over de dood. ,,Dat we niet onsterfelijk zijn.” Ze weet, zegt ze, dat dit een moeilijke discussie is, die al snel wordt verengd tot ‘dor hout’. ,,Bij ouderen gaat niet alleen om dagen toevoegen aan het leven, maar leven aan de dagen. De intensive care is geen wasstraat waar je weer zo goed als nieuw uitkomt. Zo is het niet. Niet voor niets werd een longontsteking voor oude, zieke mensen vroeger ‘the old man’s friend’ genoemd.”