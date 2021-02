Baudet maakt zichzelf belachelijk met petitie voor Elfstedentocht

Thierry Baudet, de Puberale Patser des Vaderlands, maakte zichzelf gisteren (weer eens) belachelijk met een pleidooi voor het door laten gaan van de Elfstedentocht. Want twee nachten gevroren en Covid19 bestaat niet/is ongevaarlijk/laat ouderen en chronisch zieken maar sterven.

Helaas was iemand vergeten Baudet’s Fries even te checken, wat deze al even hilarische als tenenkrommende tweet opleverde:

Voor alle niet-Friezen die niet weten wat hier fout gaat:

1 Ga je in een hoekje zitten schamen omdat je de tweede taal van het land niet beheerst

2 Correct is: GIET IT OAN, niet GOAT IET OAN. Tjezus. En wat die geit met de Elfstedentocht te maken heeft is iedereen in Fryslân een raadsel.

Nu was Baudet niet de enige rechtse populist die met een scheef oog op de verkiezingen van 16 maart pleitte voor het door laten gaan van de Elfstedentocht. Ook Rob Jetten en – uiteraard – Geert Wilders meenden op Twitter een duit in het zakje te moeten doen. Alle speculaties werden vandaag hardhandig de kop ingedrukt door het bestuur van De Friesche Elf Steden: er komt dit jaar geen Elfstedentocht. Discussie gesloten:

Het bestuur van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden heeft, na overleg met onder meer de Veiligheidsregio Fryslân en provincie Fryslân besloten dat onder de huidige corona-maatregelen het niet mogelijk is een Elfstedentocht te organiseren. pic.twitter.com/wXVoam0tt2 — Friesche Elfsteden (@rayonhoofden) February 9, 2021

Sa is it en net oars.

