Baudet verstuurde zelf ook racistische appjes

Iedereen is weer eens geschokt, want – verrassing, verrassing – Baudet blijkt zélf ook racistische appjes te hebben verstuurd. Ook voor homofobe opmerkingen schrokken hij en enkele andere kandidaat-Kamerleden van FVD niet terug, schrijft Elsevier.

Naar blijkt mocht Baudet in besloten appgroepen graag oreren over de vermeende lage intelligentie van zwarte mensen. Van interraciale verhoudingen blijkt men binnen FVD ook niet te houden:

In een discussie met zijn toenmalige stafleden Gideon van Meijeren en Yanick Chevalier – thans de nummers 6 en 23 op de kandidatenlijst – zei Baudet: ‘Wil jij dat je zus met een neger thuiskomt?’ Van Meijeren antwoordde: ‘Hell no.’

Enkele andere kandidaat-Kamerleden drongen aan op een verbod van Netflix omdat in de serie The Couple ‘reclame werd gemaakt’ voor seksuele relaties tussen blanke vrouwen en zwarte mannen.

Volgens Baudet is het allemaal EEN COMPLOT van het kartel. Het is niet waar en ook als het wél waar zou zijn is het volstrekt onbelangrijk. Zie hier de hilarische reactie van Baudet op vragen van het journaille. Overigens hetzelfde journaille dat hem vier jaar lang op een schild geheven heeft als zijnde ‘verfrissend’. Baudet heeft zijn nazistische drek nooit onder stoelen of banken gestoken, dus eigenlijk zouden die journalisten zich dood moeten schamen.

Uitgelichte afbeelding: Door Elekes Andor – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46878581