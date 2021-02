D66 sluit samenwerking met PVV uit

Het komt niet echt als een verrassing, maar D66 sluit samenwerking met de PVV formeel uit. Dat verklaarde lijsttrekker Sigrid Kaag eergisteren op Twitter.

Wilders radicaliseert verder. Hij plaatst zich buiten onze Grondwet en vernedert honderdduizenden Nederlanders. Laten we hier allemaal een streep trekken: Wilders kan niet meer regeren of gedogen #D66 https://t.co/tsj42Kde6g — Sigrid Kaag (@SigridKaag) January 9, 2021

D66 zag er geen been in met de fascisten van Leefbaar Rotterdam tussen de lakens te kruipen, dus enig wantrouwen is wellicht gepast.

Uitgelichte afbeelding: Door Ministerie van Buitenlandse Zaken (Foto RVD/Arenda Oomen} – https://www.flickr.com/photos/78392295@N06/44606484482/, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=92628799