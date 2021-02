KLM hoeft lening niet terug te betalen

Als het aan Minister van Financiën Wopke Hoekstra ligt worden de staatsleningen aan Air France/KLM omgezet in eeuwigdurende leningen (leningen met een onbepaalde looptijd). In de praktijk betekent het dat KLM de leningen nooit meer hoeft terug te betalen.

KLM kreeg vorig jaar jaar 3,4 miljard steun van de regering om de klappen van de coronacrisis op te vangen. Niet uitzonderlijk, want feitelijk ligt KLM al heel lang aan een staatsinfuus. Zonder steun van de staat – lees: de belastingbetaler – zou het bedrijf allang omgevallen zijn. Iets om even aan te denken wanneer ondernemers beginnen te zeuren over de verzorgingsstaat.

Mocht het snode plannetje van Hoekstra en consorten doorgaan, dan is volgens Schipholwatch de belastingbetaler de lul:

Gezien de zorgelijke financiële positie van het vliegbedrijf en het gebrek aan perspectieven op de korte en middellange termijn, betekent dit in de praktijk dat de staat dan kan fluiten naar het geld. Bovendien moet in zo’n scenario de 90 procent staatsgarantie over de bankenleningen worden uitgekeerd.

Mocht KLM failliet gaan, dan is dat 5 miljard euro door het riool. Raad eens wie daarvoor mag dokken. Interessant weetje: “Grote aandeelhouders als Delta Airlines en China Eastern hoeven niets bij te dragen aan de reddingsboei, evenmin als pensioenfondsen en verzekeraars die aandelen AFKL op de beurs hebben bemachtigd”. Ain’t capitalism beautiful.

Uitgelichte afbeelding: Photo by Christopher Ong on Unsplash