PVV en FVD stemmen tegen motie parlementaire enquete toeslagaffaire

De Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met een motie van Lilian Marijnissen (SP) over het instellen van een parlementaire enquête over de toeslagaffaire. De enige tegenstemmers waren PVV en FVD. Het ‘waarom’ van die tegenstem laat zich niet moeilijk raden. De toeslagaffaire kon (mede) ontstaan doordat ambtenaren – met de zegen van boven – druk aan het etnisch profileren sloegen, iets waar FVD en PVV geen enkele moeite mee hebben, integendeel. Verder onderzoek is dan ook niet gewenst. Vandaar.

