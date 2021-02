Extreemrechts Vlaams parlementslid mogelijk vervolgd wegens racisme

Het parket in Oost-Vlaanderen wil negen leden van de naziknokploeg Schild & Vrienden vervolgen. Onder hen VB-parlementslid Dries van Langehoven. Van Langenhoven wordt o.a. verdacht van het aanzetten tot haat en geweld en de verkoop van verboden wapens.

Schild & Vrienden werd in 2017 opgericht door Dries van Langenhoven. In 2018 onstond er groot rumoer toen uit een onderzoek van het VRT-programma Pano bleek dat leden van de knokploeg zich in besloten Facebook- en Discord-groepen herhaaldelijk racistisch, antisemitisch, seksistisch en extreem gewelddadig uitlieten.

Naar aanleiding van de reportage van Pano startte het parket een onderzoek naar Schild & Vrienden. Uit dat onderzoek blijkt o.a. dat de nazi’s haastig probeerden de meest aanstootgevende berichten te verwijderen eens ze lucht kregen van de Pano-reportage. “Alle referenties met jews, jew, jood, joden zijn weg. Niks antisemitisch meer. Neger ook” wisten de moderators te melden.

Bij het Vlaams Belang vonden ze het natuurlijk allemaal fantastisch: na de Pano-reportage werd de Vlaamse nazi als onafhankelijke kandidaat op een Vlaams Belang-lijst tot Kamerlid verkozen.

Volgens De Morgen wordt Van Langenhoven verdacht van onder meer het aanzetten tot discriminatie, haat en geweld; het verspreiden van denkbeelden die gegrond zijn op rassensuperioriteit of rassenhaat; en het behoren tot of medewerking verlenen aan een groep die discriminatie of segregatie verkondigt. Mocht hij veroordeeld worden dan kán dat betekenen dat hij ook zijn positie als Kamerlid op moet geven.

Uitgelichte afbeelding: Door Tömmchen – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50468646