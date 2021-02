Geen podium voor fascisten! Vakbond sluit PVV uit van verkiezingsdebat

Onderwijsvakbond AOb heeft de deelname een verkiezingsdebat over – je raad het al – onderwijs, geannuleerd. Veel leden hadden bezwaar tegen de deelname van de fascistische éénmansbeweging Pooiers Voor Vrijheid (PVV) aan het debat.

Uiteraard is de woede bij extreemdomrechts groot, met het gebruikelijke geblaat over de Vrijheid van Meningsuiting. Het is altijd lachen als partij die van mening is dat linkse docenten ontslagen dienen te worden gaat zitten snotteren over de VVMU.

De verklaring van AOb vind je hier. De vakbond is van mening dat de visie van de PVV zodanig afwijkt van die van de AOb dat er geen ruimte voor deelname van de PVV aan het debat is:

Het hoofdbestuur van de AOb heeft geconstateerd dat het programma voor de verkiezingen van de PVV dermate afstand neemt van alles waar de AOb in missie en visie voor staat dat het hoofdbestuur genoodzaakt is de uitnodiging aan de PVV in te trekken. Dit heeft dermate impact op de inhoud van het debat dat afgelasten op dit moment de enige optie is.

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, uiteraard, maar je vraagt je wél af waarom een fatsoenlijke club als AOb er in eerste instantie geen been in zag fascisten uit te nodigen voor een verkiezingsdebat. Axioma: je biedt fascisten nergens een podium en je gaat niet met hen in discussie.

Uitgelichte afbeelding: Harm Beertema, onderwijswoordvoerder van Pooiers Voor Vrijheid Door Issue Today – YouTube Issue Today. Still at 1:40.21 hr., CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76784702